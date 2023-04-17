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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إجراءات تراخيص مكاتب الاعتماد للمنشآت الصناعية وفقًا للقانون

منشآت صناعية
منشآت صناعية

منح قانون تنظيم تراخيص المنشآت الصناعية،  العديد من المنح والتسهيلات لتسهيل إجراءات حصول مكاتب الاعتماد على التراخيص المطلوبة .

ووفقًا لنص القانون ، يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها.

و يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.

وطبقا للقانون، تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية، وعليها على الأخص:

1 - الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

2- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.
تجنب تعارض المصالح.

3- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.

4- الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

 

قانون تنظيم تراخيص المنشآت الصناعية المنشآت الصناعية تراخيص مكاتب الاعتماد

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