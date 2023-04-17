راشد: اختيار أبو رواش لإقامة أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية تم بعناية

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد أن اختيار منطقة أبو رواش لإقامة أول محطة لتحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية تم بعناية شديدة بالتنسيق مع وزارات البيئة والمالية والكهرباء والتنمية المحلية باعتبار تلك المنطقة تمثل ملتقى للطرق وتضمن عوامل نجاح المشروع .



وقال المحافظ - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - إنه تم توقيع العقد في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، موضحا أنه سيتم بعد 18 شهرا الاحتفال بنجاح المشروع.



وأشار راشد إلى أنه سيتم الاعتماد على الكتلة السكانية الكبيرة التي تتمتع بها محافظة الجيزة إلى جانب المناطق الصناعية والأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة والتي ينتج عنها جميعا كم هائل من المخلفات التي يمكن الاستفادة منها لتغذية تلك الصناعة..لافتا إلى أن تلك المحطة ستسهم في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتقليل انبعاثات تلوث الهواء إلى جانب تعظيم الاستفادة من القيمة الاقتصادية للمخلفات.



يذكر أنه تم خلال الشهر الجاري توقيع عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية أول محطة لتحويل المُخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بتكلفة إجمالية حوالي 120 مليون دولار كاستثمار مباشر، وهو مايعد خطوة فارقة في الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم الموافقة على بدء التنفيذ في (8) محافظات كمرحلة أولى من أصل (16) محافظة، وهي الجيزة (أبو رواش)، الغربية، الإسكندرية (مرغم)، الفيوم (إطسا)، البحيرة (أبو المطامير)، دمياط (أبو جريدة)، المنوفية (أشمون)، والشرقية (الحسينية).