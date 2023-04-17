ضبط 6 أشخاص زوروا مستندات لتمكين أخرين من الحصول علي قروض بنكية

ألقي رجال أمن القاهرة القبض علي 6 أشخاص لاتهامهم بتزوير محررات رسمية لتمكين أشخاص من الحصول علي قروض من البنوك مقابل نسبة من القروض .

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بشكوى داخل فرع أحد البنوك بدائرة القسم .

وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع باحث قانونى مصرفى بالبنك محل البلاغ ، وقرر بتضرره من 7 أشخاص لتقديمهم شهادات طبية "ثبوت عجز" تُفيد أحقية المعاش مدى الحياة ممهورة صورة طبق الأصل بخاتم إحدى الجهات المعنية بالتأمينات ليتمكنوا من الحصول على قرض من البنك .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وقرروا بتحصلهم على الشهادات من أحد الأشخاص بأحد مكاتب التقسيط وتمويل القروض وإتفاقه معهم على تسليمهم أوراق لتقديمها للبنك تثبت أحقيتهم فى الحصول على معاش مدى الحياة للحصول على قروض من البنك مقابل تحصله على نسبة من القروض لصالح المكتب وتم إستهداف المكتب والقائمين عليه وأمكن ضبط 6 أشخاص جميعهم عاملين بذات المكتب ، وبحوزتهم جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ٢جهاز ماسح ضوئى"سكانر"- ماكينه تصوير - جهاز طباعه ألوان - مبلغ مالى - إيصالات أمانة على بياض بأسماء أشخاص مختلفين - مطبوعات تأمينات إجتماعية لأشخاص مختلفين - إستمارة تأمين إجتماعى "بدون بيانات" .

المتهمون

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأقروا بقيامهم بتزوير تلك الأوراق بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم مقابل تحصلهم على نسبة 10 % من المستفيدين من القروض ، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهم المؤثم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.