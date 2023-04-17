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الاكتئاب والتوتر .. استشاري : الصيام يساعد في علاج الأمراض النفسية

الدكتورة منى حمدي
الدكتورة منى حمدي

استضاف برنامج ست الستات من تقديم الإعلامية دينا رامز والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  الدكتورة منى حمدي، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، للحديث عن العلاقة بين الصيام والصحة النفسية.

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وقالت الدكتورة منى حمدي، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، إن هناك فوائد صحية ونفسية للصيام، لافته إلى أن الجوهر وعمق الصيام هو فائدة نفسية.

وأضافت: "رمضان يعتبر شهر مدرسة نفسية وسلوكية نظامية لمدة شهر"، موضحه: "الدراسات العلمية والأبحاث أثبتت أن الصيام يساعد في علاج الأمراض الجسدية والنفسية ومن ضمنها الإكتئاب والتوتر والقلق".

وأشارت الدكتورة منى حمدي، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري،: "الصيام يساعد على ضبط النفس، ويساعد على التحكم والسيطرة على شهوة النفس ومنها الغضب".

الصيام ضبط النفس الإكتئاب الصحة النفسية صدى البلد إستشارى صحة نفسية دينا رامز

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