عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

| ارتفاع تاريخى بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-4-2023

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات الصباحية في مصر، اليوم الموافق اليوم الثلاثاء 17-4-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

 

 

ارتفاع أسعار الذهب

ولعل سعر جرام الذهب عيار 21، هو الأكثر بحثا في جوجل بشكل يومي، والذي استقر  ليسجل اليوم نحو 2350 جنيها لكل جرام بدون مصنعية، فيما وصل سعر الجرام عيار 24 نحو 2,686 بدون مصنعية ، ويصل بالمصنعية إلى ما بين 2800 -2900 جنيه أو يزيد في بعض الحالات التي يكثر بها التزيين في المشغولات الذهبية، بينا قد يصل عيار 21 إلى نحو 2500 جنيه بالمصنعية أو يزيد.

 

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية


معرفة أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، هي الشغل الشاغل للراغبين في شراء الشبكة هذه الأيام حيث تتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

 

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن إلى نحو 2350 جنيها للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية ، يتم إضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

سعر الذهب مباشر الآن


سعر الذهب مباشر اليوم الاثنين يهتم به الكثير على مدار اليوم،  خاصة عيار 21، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم الاثنين خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و 18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24


سعر عيار 24 اليوم الاثنين : 2,686 جنيها.

 

سعر جرام الذهب عيار 21
سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 2,350 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18
سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18: 2,014 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14
سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14: 1,513 جنيها.

سعر الجنيه الذهب
بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 : 18,800  جنيها.

سعر الأونصة عيار 24
بينما بلغ سعر الأونصة اليوم الاثنين عيار 24: 2,002 بعد 2040 دولارا.

 

 

أسعار الذهب اسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

كيفية صلاة التسابيح ليلة القدر.. تغفر جميع الذنوب

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

إسكندرانية وجوزي مش رجل أعمال.. جوري بكر تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة

الأهلي في 24 ساعة.. هزم سموحة وصعد لنهائي السلة ومفاجأة بعقوبة كهربا

طرد مباشر للشناوي بسبب لكمه لاعب سموحة داخل منطقة الجزاء

زحام على محلات الذهب.. سر الإقبال الكبير على الشراء رغم تذبذب الأسعار

الأكثر في تاريخ الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من نقابة الأطباء المصرية بشأن العاملين في السودان| ماذا فعلت؟

هل ليلة القدر الآن في 27 رمضان؟.. علي جمعة يحسمها بـ9 حقائق

دعاء قاله النبي جبر الله بخاطره ردده في ليلة القدر وسترى العجب

وصية نبوية.. 4 ركعات تؤديها في ليلة القدر تغفر ذنوبك وتفرج همومك

لماذا ليلة القدر هي 27 رمضان.. 10 أدلة عقلية ونقلية على ثبوتها

| ارتفاع تاريخى بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة صفصف ودلال.. جعفر العمدة كيدز يتصدر السوشيال ميديا

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

3 أطعمة تحمي عينيك من إصابتها بالأمراض

طريقة تحضير الغريبة بوصفة اقتصادية

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ