2350 للجرام| تحرك جديد فى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات الصباحية في مصر، اليوم الموافق اليوم الثلاثاء 17-4-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

ارتفاع أسعار الذهب

ولعل سعر جرام الذهب عيار 21، هو الأكثر بحثا في جوجل بشكل يومي، والذي استقر ليسجل اليوم نحو 2350 جنيها لكل جرام بدون مصنعية، فيما وصل سعر الجرام عيار 24 نحو 2,686 بدون مصنعية ، ويصل بالمصنعية إلى ما بين 2800 -2900 جنيه أو يزيد في بعض الحالات التي يكثر بها التزيين في المشغولات الذهبية، بينا قد يصل عيار 21 إلى نحو 2350جنيه بالمصنعية أو يزيد.

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية



معرفة أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، هي الشغل الشاغل للراغبين في شراء الشبكة هذه الأيام حيث تتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن إلى نحو 2350 جنيها للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية ، يتم إضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

سعر الذهب مباشر الآن



سعر الذهب مباشر اليوم الاثنين يهتم به الكثير على مدار اليوم، خاصة عيار 21، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم الاثنين خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و 18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24



سعر عيار 24 اليوم الاثنين : 2,686 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 2,350 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18: 2,014 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14: 1,513 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 : 18,800 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأونصة اليوم الاثنين عيار 24: 2,002 بعد 2040 دولارا.