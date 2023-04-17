الكويت تدعو الأطراف المعنية بالسودان إلى وقف القتال

دعا مجلس الوزراء الكويتي الأطراف المعنية في السودان إلى الوقف الفوري للقتال، وفق ما ذكرت صحيفة الجريدة الكويتية.

أعرب مجلس الوزراء عن قلق دولة الكويت البالغ جراء اندلاع الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة.

ودعى المجلس كافة الأطراف المعنية إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والقتال وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة والحوار لتجاوز الخلافات بما يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي قامت بها وزارة الخارجية للاطمئنان على المواطنين الكويتيين العالقين في جمهورية السودان الشقيقة ودعوتهم إلى ضرورة الالتزام في مقار إقامتهم واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التوتر والنزاع.

