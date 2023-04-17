جوزها حقنها بالمخدرات ليحولها إلى مدمنة مثله..قصة نيرة تفطر القلوب |شاهد

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن قصة غريبة لزوجة، آدمنت تناول المواد المخدرة على يد زوجها، وحول حياتها إلأى جحيم لتشاركه لحظات إدمانه وتعاطيه المواد المخدرة.

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٤ سنوات من العذاب عاشتها نيرة تحت سطوة زوجها ذو النفوذ أجبرها خلالها على تعاطي جميع أنواع المواد المخدرة وشرب الخمور خاصة أنه مدمن وأراد أن تسير معه في ذات الطريق، خوفا من آن تتركه وتفضحه في عمله.

في دعوى نجحت الدكتورة نهى الجندي المحامية في الحصول بها على الخلاص للزوجة المجني عليها بالطلاق للضرر روت "نيرة" ما تعرضت له من أذى وظلم خلال فترة زواجها وقالت إنها تزوجت من شاب وسيم ميسور الحال ذو نفوذ وكذلك هي كانت من أسرة غنية وفتاتهم المدللة فهي ولدت وتربت في مجتمع راق فتلاقت العائلتان في المستوى الاجتماعي وتم الزفاف على الزوج صاحب المنصب المرموق.