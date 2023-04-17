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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نيفر إند| محمد الغيطي يصرخ بشدة في مقلب رامز جلال

مقلب رامز جلال
مقلب رامز جلال

وقع الاعلامي محمد الغيطي، ضحية الفنان رامز جلال ببرنامج "رامز نيڤر إند"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأثنين.

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اتزحلق| سقوط كوميدي لـ محمد الغيطي بعد اكتشاف مقلب رامز جلال


دخل الإعلامي محمد الغيطي، في حالة من الرعب وصرخ بقوة خلال وجودة في المطعم الطائر، في ملقب رامز جلال نيفر إند.
ومنذ أيام طرح رامز جلال، برومر البرنامج عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلاً، :"بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والستر والتيسير من الله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر.
وكشف  البرومو أيضًا أبرز الضحايا في البرنامج ومنهم أحمد السقا، محمد رمضان، رضا عبد العال، إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، محمود كهربا، هنادي مهنا، مصطفى كامل، محمد فراج، مصطفى يونس، غادة إبراهيم، شيماء سيف، رنا رئيس، محمد ثروت، أحمد حاتم، أمير عيد، ميلا الزهراني.  

 

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