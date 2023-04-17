تدافع عن حقوق الأطفال.. بلقيس فتحي سفيرة لمنظمة اليونيسف

أعلنت الفنانة بلقيس عن تعيينها سفيرة فى اليونيسف من أجل مساعدة في نشر الوعي والدفاع عن حقوق الأطفال وضمان سلامتهم.

وذلك من خلال منصبها كسفيرة للمنظمة على أن تعمل للترويج عن أهمية الاستثمار في صحة الأطفال وتعليمهم وحمايتهم خاصة الأطفال المهمشين والأكثر ضعفا.

بلقيس كان لها إسهامات كثيرة في المجالات والخدمات الإنسانية فمنذ أن استلمت مهمتها بالمنظمة شاركت في عدة مواقف دولية آخرها كان دعمها لضحايا وجرحى زلزال سوريا وتركيا.

يذكر أن بلقيس فتحي تستعد لتقديم حفلات عيد الفطر المقبل في دول الخليج خلال الأيام المقبلة حيث تحى ثالث أيام العيد حفلا غنائياً في دولة الكويت ويوم ٢٤ ابريل حفلا اخر في دولة قطر .

