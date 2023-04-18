شيرين رضا تكشف مفاجآت قوية: أنا فاشلة في الزواج.. قدمت قبلة واحدة بأدواري ومش ندمانة عليها.. فرحت لما أبويا مات

كشفت الفنانة شيرين رضا، خلال لقاء لها لبرنامج “العرافة”، عبر فضائية "الحياة، عن العديد من التفاصيل الخاصة، حول من هوفتى أحلامها، وعن وفاة والدها، والعديد من الأسرار.

وإليكم أبرز التصريحات.

بيخافوا من الوش التاني.. شيرين رضا: الرجالة بيعجبهم فيا حبي للضحك والهزار

أكدت الفنانة شيرين رضا، أن "الرجالة بيعجبهم فيا أني بحب الضحك والهزار وبحب الحياة ومبحبش النكد، وبيخافوا من الوش التاني بتاعي.

وقالت أنه ممكن أطلع “الوش التاني”، لما يتقالي اسم “شيكا”، ولما بطلع الوش التاني يطلعوا يجروا ويهربوا".

وتابعت عمري ما هسمح لأي حد أنه يغير حاجة في شخصيتي مهما كان.

النظرة الأولى

وأكملت: دفعت ثمن جمالي، وعمري ما فكرت أغير شكلي"، متابعة: الراجل بيهتم الأول بالشكل والنظرة الأولى للراجل بتكون للشكل فقط".

من هو فتى أحلام شيرين رضا؟

كشفت الفنانةشيرين رضا، عن فتى أحلامها، قائلة “ الفنان العالمي براد بيت، هو فتي أحلامي الحقيقي، على الرغم أنه لا يمكن أن يحدث وأن اقابله يوما ما”.

الحب مفيهوش عذاب..شيرين رضا : أنا فاشلة في الزواج

أكدت الفنانةشيرين رضا، أنها لا تعتقد أن يكون في الحب عذاب، ولكنه شوق ووحشة، معلقة “العذاب مسميهوش حب”.

وقالت شيرين رضا، خلال لقاء لها لبرنامج “أنا والقناع”، عبر فضائية “الحياة”، أن العذاب في الحب مشاعر سامة، معلقة “أنا من تجربتين ثبت إني فاشلة في الزواج”.



صداقة المرأة للرجل هامة.. وببقى على راحتي معاهم

أكدت أن صداقة المرأة للرجل هامة، وتعد نفس مقدار وأهمية الصداقة بين المرأة والمرأة ولا يمكن لأحد أن يقلل منها.

وقالت أنا “صداقتي مع أصدقائي الرجال مستمرة وبحس أنه ببقى على راحتى لما بكون مع أصدقائي الرجال”.

الزواج مسئولية كبيرة

وتابعت أنه على الفتاة قبل أن تقرر الزواج، عليها أن تفكر أكثر من مرة خاصة لو كانت صغيرة في السن، لأن الزواج مسئولية كبيرة.

السن الطبيعي لزواج البنات 30 سنة..ولقب "عانس" قلة أدب

أكدت أن السن الطبيعي للبنات في الزواج 30 سنة، معلقة "اطلاق لقب "عانس"، على البنت التي لم تتزوج قلة أدب".

وقالت أن هناك سيدات كثيرات لن تتزوجن لأنهن ترغبن في أن تعيش حياتها بحرية، أو أنه لم يأتي لها الرجل المناسب، فلماذا يتم توجيه سباب لها واطلاق لقب "عانس عليها".

تطلق عانس على السيدات الأخريات.

وتابعت أن الست هي الأم والأخت والزوجة ولا يمكن أن يتم اطلاق لقب "عانس عليها، وهناك سيدات تطلق عانس على السيدات الأخريات.

قدمت قبلة واحدة بأدواري..ومش ندمانة عليها

كدت أنها لم تقدم قبلات في السينما، ولكنها قدمت “قبلة واحدة”، معلقا “أنا مش ندمانة عليها لأنها جاءت في سياق الدور الذي اديته”.

وقالت عندما تقدم أي فنانة دور يكون به مشاهد لقبلات فيكون لها حرية الموافقة أو الرفض.

فخورة بهم

وتابعت انا سعيدة بالعمل مع كافة الفنانين الذي عملت معهم، معلقة “أنا فخورة بيهم فهم عظماء وفنانين كبار”.

كان صعبان عليا.. شيرين رضا: فرحت لما أبويا مات

قالت “فرحت إن أبويا اتوفى عشان يرتاح، وأنا كنت بحب أبويا فوق ما أى حد يتخيل، وقعد 10 سنين تعبان ومريض، وهو كان صعبان عليا، خاصة أنه كان رياضي”.

وقالت أن “والدي كان محبوس جوا جسم كان تقريبا انتهى، ودي حاجة كانت وجعاني، وكنت حاسة أنه سجين للجسم ده، وهو مكانش قادر يمشى أو يتحرك”؟

ملقيتش اللي يشبه أبويا

وتابعت “أنا دعيت أن ربنا يرحمهم من العذاب ده بأي طريقة، وأنا صغيرة كنت بقول لأبويا انى هتجوز شخص يشبهلك، ولكن ملقيتش اللي يشبه أبويا”.

لا أتجاهل أي شخص يحاول التقليل مني

أكدت أنها تمتع بشخصية قوية، مشيرة إلى أنها تكون عدوانية مع أي شخص يحاول التقليل منها وإهانتها، معلقة “لم أفكر يوما ما في التجاهل تجاه من يقلل مني”.

وقالت “مبيملاش عيني الراجل الخاين، لأن الخيانة هي ضعف”.

وأعربت عن سعادتها بالعمل مع كافة الفنانين الذي عملت معهم، قائلة “فخورة بيهم فهم عظماء وفنانون كبار”.