سيد معوض: رد فعل الشناوي مبالغ فيه.. وتوفيق كهربا «تعويض من الله»

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن الجماهير عليها أن تساند فريقها وبقوة، دون التجاوز في حق أي فرد، مشيدًا بمبادرة (تعالوا نشجع صح).

وقال معوض في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "يجب أن يكون هناك مساعدة كبيرة من الاعلام والقنوات الفضائية لنشر التوعية للجماهير، لأن هناك نقطة سلبية وهي رؤية بعض البرامج تساند تلك الأخطاء".

وأضاف: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي نجح في قيادة الفريق بشكل جيد أمام سموحة، وهناك إيجابيات كثيرة، لكن الأمر السلبي كان طرد محمد الشناوي، ورد فعله كان مبالغ فيه، والأهلي يسير بشكل جيد في الفوز بالدوري".

وأكمل: "الأهلي استفاد من أخطاء الموسم الماضي، وأصبح يفوز بالمؤجلات وهو نقطة إيجابية رائعة، وهناك مكاسب كبيرة في الفترة الأخيرة، كما أن كولر يتعلم من أخطائه واستفاد من خطأ اللعب بالتشكيل الأساسي قبل لقاء صن داونز، لذلك كان حريصا أمس، على إراحة الشحات ومعلول وتجهيز باقي العناصر المؤثرة".

وزاد: "الأهلي يقتنص أي فرصة من أجل الفوز، ولا يعطي أي فرصة للمنافسين من أجل الدخول مجددا لبؤرة المنافسة على لقب الدوري أو الاقتراب من الصدارة".

وأردف: "اشعر بأن كهربا تعرض للظلم، وحالة التوفيق التي تلازمه مؤخرًا قد تكون بسبب ما تعرض له في الفترة الأخيرة، التوفيق تعويض من الله على كل ما مر به".

واستطرد: "أتمنى أن يتفادى الإعلاميين صدور أي أخبار خاطئة، وأتمنى أن تكون هناك لائحة معلنة بكل التفاصيل والعقوبات من قبل بداية الموسم".

وأكمل: "المفترض أن لاعبي الزمالك كانوا يقدمون أفضل مستوى لهم بعد تعيين المدرب الجديد أوسوريو، لكن الأخطاء التي شاهدتها خلال تسجيل الهدفين غريبة جدا".

وأتم: "مباراة الأهلي والرجاء الأولى مهمة جدا قبل لقاء الإياب في المغرب، ويجب المحافظة على الشباك نظيفة، والاستفادة من دعم الجماهير، وتقديم مستوى جيد".