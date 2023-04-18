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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روجينا تؤدي مناسك العمرة مع أسرتها.. شاهد

روجينا و اشرف زكي
روجينا و اشرف زكي

شاركت الفنانة روجينا، صور  لها من الحرم المكي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت روجينا برفقه زوجها اشرف زكي وابناءها، وهي تؤدي مناسك العمرة من أمام الكعبة الشريفة، وتفاعل معهم عددكبير من المتابعين مع الصور.

وعلقت علي الصور كاتبة:" الحمدلله والشكر لله  اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال مدد يارب مدد بلا عدد".

مسلسل “ ستهم ” يشارك في بطولة بجانب روجينا، وإياد نصار: جهاد سعد، ومحمد عبدالحافظ، وإبراهيم السمان،ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، وأمير صلاح الدين، بالإضافة إلى المنشد ياسين التهامي، والعمل هو من تأليف الكاتبناصر عبدالرحمن والذى حاليا فى موسم شهر رمضان الكريم 2023 

 

اشرف زكي مناسك العمرة الفنانة روجينا شهر رمضان الكريم ياسين التهامي الكعبة الشريفة روجينا ستهم

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