روجينا تؤدي مناسك العمرة مع أسرتها.. شاهد

شاركت الفنانة روجينا، صور لها من الحرم المكي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت روجينا برفقه زوجها اشرف زكي وابناءها، وهي تؤدي مناسك العمرة من أمام الكعبة الشريفة، وتفاعل معهم عددكبير من المتابعين مع الصور.

وعلقت علي الصور كاتبة:" الحمدلله والشكر لله اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال مدد يارب مدد بلا عدد".

مسلسل “ ستهم ” يشارك في بطولة بجانب روجينا، وإياد نصار: جهاد سعد، ومحمد عبدالحافظ، وإبراهيم السمان،ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، وأمير صلاح الدين، بالإضافة إلى المنشد ياسين التهامي، والعمل هو من تأليف الكاتبناصر عبدالرحمن والذى حاليا فى موسم شهر رمضان الكريم 2023