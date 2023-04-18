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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بشرى سارة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.. تعرف عليها

أرشيفية
أرشيفية

قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين،  وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وذكرى عيد تحرير سيناء.

وطبقاً لبيان وزارة الداخلية، فإن الزيارتين الإستثنائيتين المشار إليهما لا تحتسبان ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

وأوضحت أن مواعيد الزيارتين خلال الفترة من يوم السبت 22 أبريل 2023، على أن تُستكمل بعد انتهاء الإجازة الرسمية حتى يوم الأربعاء 31 مايو 2023. 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وفي اطار الحرص على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

الإصلاح والتأهيل عيد الفطر الداخلية وزارة الداخلية بشري تحرير سيناء

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