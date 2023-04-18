3.7 % زيادة بأسعار الذهب بمصر والجرام يربح 630 جنيها منذ بداية 2023

شهد سعر الذهب منذ بداية 2023 وحتى اليوم ارتفاع بنسبة 37.3% ليربح 630 جنيها، وذلك في ظل تزايد المخاوف من تراجع سعر صرف الجنيه الأمر الذي دفع التضخم إلى مستويات قياسية وكذلك الاتجاه للتحوط من تراجعات مستقبلية في الجنيه أمام العملات المختلفة وفق التقرير الفني ل gold Bullion

واستقرت أسعار الذهب محلياً بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية التي سجلتها هذا الأسبوع في ظل ارتفاع الطلب على المعدن النفيس في محاولة من الأسواق للتحوط ضد التضخم التاريخي الذي يعاني منه الاقتصاد حالياً إلى جانب توقعات بإمكانية انخفاض سعر صرف الجنيه خلال الفترة القادمة.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2320 جنيه للجرام وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى له على الاطلاق يوم الأحد الماضي عند 2350 جنيه للجرام، بينما وصل سعر الجنيه الذهب اليوم عند 18560 جنيه، بحسب جولد بيليون.

وخفضت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 24% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار.

في المقابل لجأ البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة 10 بواقع 1000 نقطة أساس (10%) منذ بداية عام 2022 وحتى الآن بهدف السيطرة على التضخم الجامح والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية لتوفير سيولة دولارية وتشجيع الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية التي تأثرت منذ الحرب الروسية الأوكرانية بخروج ما يصل إلى 22 مليار دولار بعد بداية دورة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

على المستوى العالمي عاد الذهب إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليستغل تراجع الدولار الأمريكي في الأسواق مقابل العملات، وذلك بعد جلستين من الخسائر تعرض لها المعدن النفيس، حيث تسعى الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن موقف السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

شهدت أسعار الذهب الفورية ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% لتتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2000.69 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفضت أسعار الذهب يوم أمس إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1981.06 دولار للأونصة.

بالرغم من الهبوط الذي سيطر على أسعار الذهب لجلستين متتاليتين إلا أن الأسعار ظلت مستقرة فوق المستوى النفسي الهام 2000 دولار للأونصة، وهو ما يؤكد على استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد وأن التذبذب الذي تشهده أسواق الذهب حالياً لا يزال في نطاق التصحيح السلبي بعد موجة الارتفاع القوية التي بدأت منذ شهر مارس.

أسعار الذهب انخفضت من أعلى مستوى في 13 عام عند 2048.76 دولار للأونصة الذي تم تسجيله خلال الأسبوع الماضي بمقدار 45 دولار بسبب تعافي الدولار منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد أن شهد الذهب أقوى موجة شراء في أربعة أسابيع منذ منتصف عام 2019. يأتي هذا مع تغير في التوقعات الخاصة بالفائدة الأمريكية بعد تصريحات عضو البنك الفيدرالي كريستوفر والر.