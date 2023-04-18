حزب الحركة الوطنية ينظم احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم بسوهاج|صور

نظم حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي، رئيس الحزب، احتفالية كبرى في محافظة سوهاج لتكريم حفظة القرآن الكريم وسط حضور كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وفي اطار تشجيع ودعم الانشطة الثقافية والدينية والتواصل مع الجماهير .

وأكد المحاسب سلطان احمد سلطان الامين العام للحزب بمحافظة سوهاج ان الاحتفالية جاءت في أجواء رمضانية وروحانية، مشيراً الى ان من يحفظ القرآن بحق ويعمل به، يكون من أفضل العناصر انتماء لهذا الوطن، فنحن اليوم لا نكرم الابطال المتفوقين، بل نُكرم بهم، فهم أهل الله وخاصته .

وتابع أمين عام الحركة الوطنية المصرية في تصريحات اعلامية له علي هامش الاحتفالية ان حفظ وتلاوة القرآن الكريم من أفضل الأعمال للإنسان خلال فترات حياته المختلفة، والتى تعد بمثابة تاج فوق رؤوس الحافظين، وخاصة عندما يكونون أطفالا يتم تكريمهم فى احتفالية كبيرة يشارك بها أولياء الأمور والعديد من الأهالى المساندين لهؤلاء الأطفال الذين بدأوا حياتهم بأفضل الأعمال على الإطلاق.

الجدير بالذكر ان الحفل بدأ بتلاوة القرآن الكريم من فضيلة الشيخ محمد زكريا الصايم وتلاه كلمة الوعظ والإرشاد لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد مصطفى سلطان ثم فقرة انشاد ديني للمنشد الشاب كريم أحمد المهدي وردد معه الأطفال الجالسون ونالت تلك الفقرة إعجاب وتجاوب جميع الحاضرين وتلاه تسليم شهادات التقدير للفائزين بالمسابقة ثم كلمة المحاسب سلطان احمد سلطان، الأمين العام للمحافظة وشكر كل المشاركين بالحفل وخاصة المشايخ المشرفين علي المسابقة محمد الصايم وأحمد الأنصاري.

كما وجه سلطان أحمد سلطان الشكر الى اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب والدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس الحزب علي دعمهم وتوجيهاتهم لأمانة محافظة سوهاج خلال شهر رمضان المبارك من خلال الأنشطة والفعاليات والتواجد في الشارع السوهاجي.

واختتمت الليلة بآيات من القرآن الكريم من فضيلة الشيخ أحمد مؤمن الأنصاري ، وحضر الاحتفال عدد من رجال الأزهر والأوقاف والشعراء .