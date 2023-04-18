شاهد.. الاعتداء على شاب بالأسلحة البيضاء بموقف ابوشاهين بالمحلة والأمن يطارد الجناة..صور

شهدت منطقة أبوشاهين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم تعدي أكثر من 7 من الشباب تتراوح أعمارهم السنية مابين "17_21" سنة علي شاب من مالكي المحلات التجارية باستخدام الأسلحة البيضاء لخلافات علي أولوية المرور مما تسبب في إصابته بكدمات وسحجات وجروح في أماكن متفرقة من جسده وتم نقله بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارىء واستقبال مستشفي المحلة العام .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اعتداء مجموعة من الشباب بالأسلحة البيضاء علي شاب من مالكي المحلات التجارية لخلافات علي أولوية المرور بسبب زحام بمنطقة موقف ابوشاهين بدائرة القسم .

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطورات الواقعة .

وتمكن الرائد أحمد الدبيس رئيس مباحث قسم أول المحلة من ضبط 4 من المتهمين بارتكاب الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

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