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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميس حمدان: تعرضت للتحرش أكثر من مرة وأنا صغيرة| فيديو

ميس حمدان
ميس حمدان

كشفت الفنانة  ميس حمدان  عن تعرضها للتحرش وهي طفلة ، قائلة : " مكانتش مرة كانت مرات كتير بس اللي هون عليا أن مش أنا لوحدي ده طلع بنات كتير " .

 

وتابعت الفنانة ميس حمدان ، خلال برنامج " VIP" ، والمذاع على فضائية " هي " : " التحرش ده مصيبة سودة ده طلع مفيش بنت متعرضتش للتحرش و 90 % من الفتيات تعرضن للتحرش.

 

وأردفت : لو مكنش تحرش جسدي كان لفظى واللي بستغربه جدا وبكلم بحرقة عشان كنا بنخاف نقول وبعلم ده لبنت أختي لأنه موقف دمه تقيل جدا .

 

وأكملت ، أنه من المهم أن يكون هناك ارشاد للأطفال لكفاية التعامل في مثل هذه المواقف .

ميس حمدان توك شو برنامج Vip التحرش الجنسي

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