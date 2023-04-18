ميس حمدان: تعرضت للتحرش أكثر من مرة وأنا صغيرة| فيديو

كشفت الفنانة ميس حمدان عن تعرضها للتحرش وهي طفلة ، قائلة : " مكانتش مرة كانت مرات كتير بس اللي هون عليا أن مش أنا لوحدي ده طلع بنات كتير " .

وتابعت الفنانة ميس حمدان ، خلال برنامج " VIP" ، والمذاع على فضائية " هي " : " التحرش ده مصيبة سودة ده طلع مفيش بنت متعرضتش للتحرش و 90 % من الفتيات تعرضن للتحرش.

وأردفت : لو مكنش تحرش جسدي كان لفظى واللي بستغربه جدا وبكلم بحرقة عشان كنا بنخاف نقول وبعلم ده لبنت أختي لأنه موقف دمه تقيل جدا .

وأكملت ، أنه من المهم أن يكون هناك ارشاد للأطفال لكفاية التعامل في مثل هذه المواقف .