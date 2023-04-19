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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يفتتح اليوم المرحلة الثانية من الممشى السياحى الجديد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

يفتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من الممشى السياحي الجديد بمنطقة هاواي بالطريق الساحلي شمال مدينة الغردقة، بطول يصل لنحو 3 كيلو متر ونصف كمشاركة مجتمعية من رجال الأعمال وملاك الفنادق ليكون جاهزا لاستقبال الزائرين في إجازة عيد الفطر.

 

وتأتي المرحلة الثانية من إجمالي 8 كيلو مترات، بالمشاركة المجتمعية مع المستثمرين السياحيين بتكلفة تصل 100 مليون جنيه وتضم المرحلة مظلات ومساحات خضراء وأشجارا وإضاءة مميزة وكافيهات ومحلات سياحية ومظلات وأماكن انتظار سيارات وممشي للدراجات الهوائية وممارسة رياضة المشي.

 

وقال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن الممشى السياحي الجديد يخدم نزلاء ورواد عشرات الفنادق والمنتجعات السياحية شمال مدينة الغردقة، ومصمم على الطراز الأوروبي، ويعكس جمال الرؤية البصرية بالإضاءة الحديثة والإنترلوك الملون والمساحات الشاسعة الخضراء.

 

وأضاف حنفي أن استكمال باقي مراحل الممشى يسير بمعدلات جيدة، إذ يتواجد العمال في مناطق متفرقة بطول الممشى ما بين أعمال إنتركوك وبلدورات وتشجير وتركيب مظلات وأعمال إضاءة وكهرباء وشبكة رى وغيرها من الأعمال الإنشائية حتى الانتهاء من جميع المراحل للممشي قريبا.

 

وتابع محافظ البحر الأحمر أن مشروع الممشي الجديد يتيح العديد من فرص العمل، ويجري إقامة مجموعة من المحلات والبازارات السياحية، مضيفًا أن المحال التجارية والمطاعم الموجودة على الممشى الجديد، ستكون ذات طابع خاص، بما يتوافق مع الهوية البصرية لمدينة الغردقة السياحية.

 

وأوضح محمد أبوالنصر، أحد المساهمين في تنفيذ الممشى السياحي، أن الممشى السياحي الجديد يمتد بطول 8 كيلو مترات ابتداء من منطقة هاواي، وحتى منتجعات الجونة في المدخل الشمالي للمدينة السياحية ويهدف إلى إظهار المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، ومتنفس سياحى للآلاف من المواطنين.

 

وشرح أن الممشى السياحى الجديد شمال مدينة الغردقة، والذى يقام بتكلفة تصل لنحو 100 مليون جنيه يأتي كمشاركة مجتمعية من ملاك الفنادق والقرى السياحية، وسيكون مزارًا سياحيًا ومكانا متميزا لممارسة رياضة المشى وركوب الدراجات الهوائية، بجانب المساحات الخضراء والإضاءة المميزة الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة.

 

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