تعرف على إجراءات حماية البيانات الشخصية للمواطنين في القانون الجديد

تضمن قانون الأحوال المدنية الجديد، عددا من المزايا والضمانات لحماية بيانات الأشخاص والحفاظ على سريتها وعدم إفشائها.



في هذا الصدد، نصت المادة 64 من القانون على أن يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

لايفوتك ||

ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

وطبقا للقانون، تلتزم مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو إطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.



