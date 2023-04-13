احذر.. تسمية ابنك باسم مخالف للشرائع السماوية تغرّمك 200 جنيه| تفاصيل

اختيار الآباء لأسماء أبنائهم أمر ضروري، بحيث يكون الاسم متوافقًا مع الدين والشرع والعادات والتقاليد، لكن مؤخرا ظهر العديد من التحديثات جعلت الآباء ينظرون لحدثية الاسم دون مراعاة للعرف والتقاليد.

فى هذا الصدد، حدد قانون الأحوال المدنية ضوابط تسمية الآباء لأبنائهم، وفرض القانون غرامة مالية تصل إلى 200 جنيه حال مخالفة أحكام القانون.

نصت المادة 21 من القانون على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لـ أحكام الشرائع السماوية.

لا يفوتك||



وطبقًا للقانون، يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات، وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خلال 7 أيام من تاريخ تلقي التبليغ.

عقوبات المخالفين

يعاقب على مخالفة المادة 21 من القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.

