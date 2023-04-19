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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلمه دعوة لزيارة القاهرة.. سفير مصر برام الله يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني

السفير المصري في
السفير المصري في فلسطين يلتقى برئيس الوزراء

التقى السفير إيهاب سليمان، سفير مصر لدى فلسطين، بالدكتور محمد اشتيه رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، حيث سلمه دعوة رسمية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لزيارة القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وفي إطار الجهود المستمرة لتوطيد وتعضيد العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر 

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني ترحيبه بهذه الدعوة لزيارة مصر والتي من شأنها تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية، مشيداً بدور مصر التاريخي في القضية الفلسطينية وموقفها الثابت الداعم لفلسطين.

كما تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث شدد السفير المصري على دعم مصر الكامل للحقوق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والتي تدعو إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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