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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق تعلن عن خطة محاربة غسيل الأموال والمنصة الإلكترونية كلمة السر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن إشارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأن تجارة العراق مشوهة بسبب غسيل الأموال وتهريبها وضعت النقاط على الحروف في تشخيص تمويلات القطاع الخاص، فيما لفت إلى أن المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي باتت الأداة الإصلاحية المهمة في مكافحة تدفق الأموال غير الشرعية.

قال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس الوزراء وضع النقاط على الحروف في تسليط الضوء على مشكلات تمويل تجارة القطاع الخاص التي ولدت من حطام نظام مصرفي كان معزولاً دولياً وفاقداً لمتطلبات الصيرفة وأنظمتها القانونية والرقمية والتي منها تحسين أدائه في الامتثال وإدخال النظم التقنية المالية الحديثة في عصر تكنولوجي متسارع وبما يمكنه من تأسيس علاقات مصرفية دولية وتوفير ائتمان تجاري خالٍ من المخاطر مع شبكة مراسليه من المصارف العالمية".

 

العراق غسيل الاموال المنصة الالكترونية رئيس العراق

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