العيد امتى ؟ كسوف كلي للشمس يحجب رؤية هلال شوال .. فيديو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " موعد عيد الفطر المبارك.. الجمعة أم السبت؟".



وكشفت القناة أن جميع المسلمين بالعالم يبحثون عن موعد عيد الفطر، هل سيكون الجمعة أم السبت، وأن التوقعات الفلكية تؤكد أن يوم الجمعة هو عين الفطر.



وأوضحت القناة أن هناك ظاهرة الكسوف الكلي، قد تظهر في الكثير من الدول، وأنه من الممكن أن تحجب رؤية هلال شوال.

سيكون العيد يوم السبت

وتابعت أنه في هذه الحالة، سيتم اعتبار اليوم التالي هو العيد، ففي حالة عدم رؤية الهلال سيكون العيد يوم السبت.



وتابعت القناة أن مركز الفلك الدولي، اعلن أنه من الممكن أن يتم رؤية الهلال في بعض الدول، و البعض الآخر لن يري الهلال.



