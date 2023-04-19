موعد عيد الفطر المبارك.. الجمعة أم السبت؟

هل عيد الفطر الجمعه أم السبت هذا السؤال بات هذه الأيام الشغل الشاغل لجميع المسلمين في العالم والتوقعات الفلكية أوضحت أن إحتمال أن يصادف عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 من إبريل الجاري، إلا أن ظاهرة الكسوف الكلي التي ستحدث في الكثير من دول العالم في تلك الليلة قد تؤدي إلى حجب رؤية الهلال بالعين المجردة أو بواسطة التلسكوب وفي هذه الحالة يتم إعتبار نهاية الشهر القمري باليوم التالي أي في هذه الحالة يكون أول أيام عيد الفطر يوم السبت الموافق 22 إبريل الجاري .

وعرضت قناة العاربية الأخبارية تقريرا أفاد أن مركز الفلك الدولي كان أصدر بيانا يوضح أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب في بعض أماكن في العالم الإسلامي يوم الخميس؛ فقد جرت العادة في مثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الأسلامي بدئ الشهر في اليوم التالي ومن المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري ؛ فيما أعلن معهد البحوث الفلكية المصري أن أول أيام عيد الفطر المبارك، طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد بأن هلال شهر شوال سيولد في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة يوم الخميس 29 من رمضان.