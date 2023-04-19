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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص ببني سويف

صدى البلد

أصيب خمسة عمال، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» بنفق بياض العرب بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع انقلاب سيارة «ميكروباص» بنفق بياض العرب بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة نقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين هم محمد خلف رشاد 23 سنة  مصاب بجرح باليد اليسرى وسحجات وكدمات، وربيع محمود شاكر 21 سنة، مصاب بجرح بفروة الرأس، وحماده ثابت صبحي 20 سنة، مصاب بجروح وسحجات، وأحمد علي فيصل 23 سنة، مصاب بجروح وسحجات، وأحمد عيد محمد 25سنة، مصاب بجروح وسحجات، وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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