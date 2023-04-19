فاركو يعمق أحزان المحلة بثلاثية في الدوري المصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو فوزا كبيرا على غزل المحلة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

تقدم فاركو في البداية على نظيره غزل المحلة عن طريق أحمد فؤاد في الدقيقة 42 وفي الشوط الثاني أضاف محمود حمادة الهدف الثاني للفريق

وفي الدقيقة 70 تمكن أحمد عبد العزيز موي من إحراز الهدف الثالث قبل أن يقلص عبد الرحمن أجويرو بهدف وحيد لغزل المحلة في الدقيقة 82

بهذا الفوز يرتفع رصيد فاركو إلى 35 نقطة محتلًا المركز السابع، فيما يتجمد رصيد المحلة عند 30 نقطة بالمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري