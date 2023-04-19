وزير الخارجية التركي: المعارضة ستجر البلاد إلى الحرب حال وصولها للسلطة

اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، المعارضة التركية بمحاولة جر البلاد إلى الحرب الأوكرانية، مشددا على أن تركيا ليست "بيدقا" على طاولات اللعب في الدول الأخرى.

وقال تشاووش أوغلو: "نحن ننتهج الآن سياسة متوازنة.. لماذا يجب أن ندعم جانبا معينا في الحرب ونصبح طرفا في النزاع؟ لكن أولئك الذين يقولون سنتخذ جانبا معينا، يخلون بالتوازن، إذا وصلوا إلى السلطة، فلا قدر الله سيجرون البلد إلى الحرب".

يأتي ذلك بعد تصريحات أونال شيفيكيز، مستشار السياسة الخارجية لمرشح المعارضة الرئاسي كمال كيليشدار أوغلو، الذي قال أنه في حالة وصول المعارضة إلى سدة الحكم ستأخذ في عين الاعتبار أن تركيا عضو في "الناتو" فيما يخص الأزمة الأوكرانية.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أنه لا ينبغي أن تدعم أنقرة طرفا محددا في النزاع، على الرغم من أن تركيا لم تعترف بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية.

وفي أواخر مارس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لن يسمح للغرب بجر بلاده إلى حرب ضد روسيا.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو، المعارض الرئيسي للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان هو المرشح الوحيد من "التحالف الجمهوري" و"تحالف الشعب" كمال كيليشدار أوغلو.

كما يترشح في الانتخابات زعيم "حزب الوطن" محرم إنجيه، ومرشح تحالف "أتا" سنان أوغان، ولم تكشف نتائج استفتاءات ما قبل الانتخابات حتى الآن عن المرشح المفضل في الانتخابات المقبلة بين أردوغان وكيليشدار أوغلو.