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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقوبات تصل للحبس في انتظار مزور أكواد المعتمرين وفقا للقانون

الحرم المكي
الحرم المكي

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز العقوبات التى وضعها القانون لجرائم تزوير الكود التعريفي الخاص بالمعتمر وذلك وفقا لقانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة فيما يلى:

 

عقوبة تزوير كود المعتمر

نصت المادة (14)، على عقوبة جريمة تزوير الكود التعريفي الخاص بالمعتمر، حيث تنص على أن يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.

وتنص المادة 4 من القانون، على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم، وتمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاصا بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية، وأن ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.

ووفقا للقانون، تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

ويستهدف قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.

البوابة المصرية للعمرة شركات الطيران الرقم القومي الشركات السياحية الجوازات المعتمرين وزارة الداخلية

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