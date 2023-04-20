برلماني: تعزيز برامج الحماية الاجتماعية ضروري لمواجهة الضغوط الاقتصادية

ثمن النائب كريم السادات عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وذلك في إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسي الذي تنتهجه الدولة، والحرص على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة.

وقال السادات في بيان صادر عنه إن العالم مر بتحديات غير مسبوقة خلال الأعوام السابقة، مشيرًا إلى انه نتج عن هذه التحديات مشاكل أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، وتباطؤ معدلات النمو على المستوى الدولي، مما فرض ضغوطاً استثنائية على معظم دول العالم.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن توجيهات الرئيس السيسي من شأنها تنمية القدرات الإنتاجية ودعم التحول الهيکلي، وخلق فرص العمل اللائقة ودعم معدلات التشغيل، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، من اجل مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة وتجاوزها.

وأوضح النائب كريم السادات انه على الرغم من ما حققته مصر من تقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة الماضية، إلا أننا في حاجة للمزيد من اجل خفض معدلات الفقر ودعم برامج الحماية الاجتماعية لأن الظروف أصبحت في غاية الصعوية.