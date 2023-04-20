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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

5 مهام أساسية.. لمذا لجأت التعليم لـ12 مشرفا يابانيا بـ 22 مدرسة مصرية؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم استقدام عدد (12) مشرفا يابانيا للعمل بمشروع المدارس المصرية اليابانية .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن المهمة التي يؤديها المشرفين اليابانيين في المدارس المصرية اليابانية:

  •  يقوموا  بالإشراف المباشر على عدد (22) مدرسة مصرية يابانية
  • يقوموا بتنفيذ التدريبات لباقي المدارس عبر الإنترنت
  •  يقوم المشرفون بالعمل المباشر مع الإدارة المدرسية
  • يقوموا بتقديم كافة أوجه الدعم للمعلمين بالمدارس من خلال:المساهمة في التبادل الثقافي مع المدارس باليابان ، التأثير الإيجابي في تحسين رفع كفاءة وتطوير الأداء المهني في تنفيذ الأنشطة والتعامل مع التلاميذ بكفاءة
  • يقوموا بتقديم الدعم للتلاميذ من خلال انشطة تخصصية مثل: برنامج الدعم الأكاديمي لطلاب الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم، والأنشطة اليابانية لرفع قدرات التلاميذ في مادة الرياضيات.

 

جدير بالذكر أن المدارس المصرية اليابانية تسعى إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية “توكاتسو”، ، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية ، وبالتالي تخلق مواطنا صالحا متزنا منتج يحترم نفسه والآخرين ويقوم بأدواره في المجتمع لما فيه صالحه الشخصي وصالح المجتمع ككل على حدٍ سواء، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالمهارات الحياتية التي تدرج في الممارسات اليومية داخل المدرسة.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المدارس المصرية اليابانية المدارس المصرية اليابانية

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