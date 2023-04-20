أخبار السيارات|قيمة الوديعة البنكية لـ نيسان سنترا الجديدة.. كيا أكسيد بخصم 70% لفترة محدودة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تعتبر السيارة نيسان سنترا ثاني أشهر إصدارات السيدان التي تقدمها العلامة التجارية اليابانية بالسوق المصري، حيث تعتبر نسخة أكثر قوة وأعلى تجهيزاً من صني، وتعتبر من بين أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج.

تقدم العلامة التجارية الكورية كيا باقة من السيارات الاعتمادية بالسوق المصري من بينها أكسيد والتي شهدت خصماً يصل إلى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها ضمن مبادرة استيراد السيارات من الخارج بدون جمارك.

يضم السوق المصري باقة من السيارات الرياضية الفاخرة، والتي تمتاز بالعديد من المواصفات القوية، بالإضافة لأقوى أنظمة السلامة والترفيه.

عرفت بعض السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

شهدت أسعار سيارات BMW زيادة رسمية جديدة في السوق المصري، وتراوحت الزيادة الرسمية حسب مستوى الطراز والتجهيزات الملحقة به، حيث شهدت أسعار BMW X3 موديل 2023 زيادة قدرها 290 ألف جنيه.