بدون جمارك للمغتربين.. قيمة الوديعة البنكية لـ نيسان سنترا الجديدة

تعتبر السيارة نيسان سنترا ثاني أشهر إصدارات السيدان التي تقدمها العلامة التجارية اليابانية بالسوق المصري، حيث تعتبر نسخة أكثر قوة وأعلى تجهيزاً من صني، وتعتبر من بين أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج.

نيسان سنترا

ويتم تحديد القيمة المطلوبة للوديعة البنكية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم.

ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

قيمة الوديعة البنكية لسيارة نيسان سنترا بالدولار "الفئات الكاملة"

نيسان سنترا موديل 2019 بقيمة قدرها 10,168 دولار.

نيسان سنترا موديل 2020 بقيمة قدرها 10,677 دولار.

نيسان سنترا موديل 2021 بقيمة قدرها 11,185 دولار .

قيمة الوديعة البنكية لسيارة نيسان سنترا بالدولار "الفئات المتوسطة"

نيسان سنترا موديل 2019 بقيمة قدرها 7,626 دولار .

نيسان سنترا موديل 2020 بقيمة قدرها 8,008 دولار .

نيسان سنترا موديل 2021 بقيمة قدرها 8,389 دولار.

قيمة الوديعة البنكية لسيارة نيسان سنترا بالدولار "الفئات الأساسية"

نيسان سنترا موديل 2019 بقيمة قدرها 7,118 دولار .

نيسان سنترا موديل 2020 بقيمة قدرها 7,474 دولار.

نيسان سنترا موديل 2021 بقيمة قدرها 7,830 دولار.

نيسان سنترا

قياسات وأبعاد السيارة نيسان سنترا

الطول الكلي: 4.615 متر

العرض الكلي: 1.760 مت

الارتفاع الكلي: 1.495 متر

ارتفاع السيارة عن الأرض: 165 مم

قاعدة العجلات: 2.700 متر

سعة صندوق السيارة: 510 لتر

نيسان سنترا

تأتي نيسان سنترا بمنظومة التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالإضافة إلى خاصية دعم المكابح BA، وزجاج كهربائي التحكم، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وقفل مركزي للأبواب، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، إلى جانب تجهيزات أخرى مثل مرايات جانبية كهربائية، وإنذار مانع للسرقة، كاميرا خلفية وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف.