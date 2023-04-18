عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر 5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 130 ألف جنيه | صور

صدى البلد

يبحث العديد من محدودي الدخل عن شراء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة مؤخراً.

يستعرض صدى البلد أشهر 5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 130 ألف جنيه.

أسعار BMW X5 موديل 2023 في مصر| صور

للمصريين في الخارج.. قيمة الوديعة البنكية لـ نيسان صني| صور

دايو نوبيرا موديل 2004

دايو نوبيرا موديل 2004

تأتي السيارة دايو نوبيرا موديل 2000 بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي النقلات، وتتوفر السيارة بعدد من الكماليات الداخلية، وتتميز بتوفر قطع غيارها محلياً وبأسعار مناسبة، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

بدأ سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه.

هيونداي اتوس موديل 2010

هيونداي اتوس موديل 2010

تعتمد السيارة هيونداي اتوس موديل 2010 على محرك 1000 الى 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة حصانيه قصوى تصل الى 55 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 81 نيوتن/متر، تتسارع  عندما تنطلق من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في زمن قدرة 16 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 140 كيلومتر في الساعة، وبلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة هيونداي اتوس موديل 2010 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت موديل 2006

جاءت السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 بمحرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 112 حصانا عند 6000 لفة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 145 نيوتن متر عند 4500 لفة في الدقيقة، وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه.

 

تويوتا ايكو موديل 2000

تتوفر السيارة تويوتا ايكو موديل 2000 بمحرك محرك 1300 سي سي ينتج قوة تصل الى 92 حصانا، مقترن بناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات أو أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، تصل السرعة القصوى الى 175 كيلومتر في الساعة، بلغت قراءة العداد نحو 10 آلاف كيلومتر.

تبدأ أسعار السيارة تويوتا ايكو موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه.

رينو لوجان موديل 2011

رينو لوجان موديل 2011

حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2011 علي محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوه تصل الى 105 حصانا، وعزم أقصي للدوران 148 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات، وبلغت قراءة العداد نحو 10 آلاف كيلومتر.

سعر السيارة رينو لوجان موديل 2011 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

دايو نوبيرا هيونداي اتوس هيونداى اكسنت رينو لوجان تويوتا ايكو سيارات مستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثروة بلس.. طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 23%

15 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

أول تعليق من اتحاد الكرة على عقوبة إيقاف كهربا

بيان عاجل من السعودية بشأن الوضع في السودان

الجيش السوداني يعتقل قائد الدعم السريع.. فيديو

قرار نهائي.. ليفربول يحسم الجدل بشأن رحيل محمد صلاح

الزمالك اليوم.. تعليق اتحاد الكرة على أزمة إمام عاشور.. و3 نجوم أثاروا غضب أوسوريو

عيار 21 الآن يسجل 2400 جنيه.. آخر أسعار الذهب في التعاملات المسائية

موضوعات متعلقة

بداية من 285 ألف جنيه.. 5 سيارات إقتصادية بالسوق المصري| صور

للمصريين في الخارج.. قيمة الوديعة البنكية لـ نيسان صني| صور

أسعار BMW X5 موديل 2023 في مصر| صور

دايو نوبيرا مستعملة بـ 110 آلاف جنيه| تفاصيل

ارتفاع مبيعات سيارات مرسيدس-بنز الكهربائية بنسبة 88٪

جنرال موتورز تشارك رسم تخطيطي لسيارات الدفع الرباعي الجديدة

هيونداي تعلن عن أسعار كونا 2023.. صور

فرصة.. جيب كومباس بخصم 70% | صور

ترشيحاتنا

احتواء الصعود التكنولوجي والعسكري للصين..قرار جديد من بايدن ضد بكين

تعليق أحمد موسى على أكبر مائدة إفطار جماعي على شاطئ العريش

الصحة تعلن عن خطة الاستعداد لـ عيد الفطر.. فيديو

الدوري السعودي.. الهلال يحسم الديربي بثنائية في شباك النصر

أول تعليق من روسيا على تصريحات أوكرانيا بشأن استعادة شبه جزيرة القرم

مدير وحدة حوار دار الإفتاء: الإلحاد ينتشر في الغرب وليس الشرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

60 ألف جنيه.. سعر صادم لملابس حمل ريهام حجاج في مسلسل جميلة

لتجنب المضاعفات.. 5 نصائح مهمة لمرضى السكري في رمضان

منتشر في الأسواق.. علامات تكشف الترمس المغشوش

احذروا.. تحدي خطير على TikTok يقتل طفلًا أمريكيًا

فيديو

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

حبس وغرامة .. ماذا قالت سلمى الشيمي في قفص المحكمة الاقتصادية

ظهرت بشكل غريب.. تفاصيل الحكم على سلمى الشيمي بالحبس عامين| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ