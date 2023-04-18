أشهر 5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 130 ألف جنيه | صور

يبحث العديد من محدودي الدخل عن شراء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة مؤخراً.

يستعرض صدى البلد أشهر 5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 130 ألف جنيه.

دايو نوبيرا موديل 2004

دايو نوبيرا موديل 2004

تأتي السيارة دايو نوبيرا موديل 2000 بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي النقلات، وتتوفر السيارة بعدد من الكماليات الداخلية، وتتميز بتوفر قطع غيارها محلياً وبأسعار مناسبة، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

بدأ سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه.

هيونداي اتوس موديل 2010

هيونداي اتوس موديل 2010

تعتمد السيارة هيونداي اتوس موديل 2010 على محرك 1000 الى 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة حصانيه قصوى تصل الى 55 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 81 نيوتن/متر، تتسارع عندما تنطلق من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في زمن قدرة 16 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 140 كيلومتر في الساعة، وبلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة هيونداي اتوس موديل 2010 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت موديل 2006

جاءت السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 بمحرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 112 حصانا عند 6000 لفة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 145 نيوتن متر عند 4500 لفة في الدقيقة، وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه.

تويوتا ايكو موديل 2000

تتوفر السيارة تويوتا ايكو موديل 2000 بمحرك محرك 1300 سي سي ينتج قوة تصل الى 92 حصانا، مقترن بناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات أو أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، تصل السرعة القصوى الى 175 كيلومتر في الساعة، بلغت قراءة العداد نحو 10 آلاف كيلومتر.

تبدأ أسعار السيارة تويوتا ايكو موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه.

رينو لوجان موديل 2011

رينو لوجان موديل 2011

حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2011 علي محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوه تصل الى 105 حصانا، وعزم أقصي للدوران 148 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات، وبلغت قراءة العداد نحو 10 آلاف كيلومتر.

سعر السيارة رينو لوجان موديل 2011 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.