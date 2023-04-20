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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رحلة إلى الماضي.. مدونان يستكشفان أسرار الأهرامات ويشاركان العالم إبداع المصريين القدماء

مشاهير يزورون الاهرامات
مشاهير يزورون الاهرامات

قام عدد من المؤثرين العرب والأجانب في الأيام الأخيرة بتوثيق كواليس زيارتهم إلى مصر، تحديدا منطقة الأهرامات عبر نشر عدداً من الصور ومقاطع الفيديو للمعالم الأثرية في المنطقة، والتي سرعان ما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي .

نشر الخبير السياحي سعد الغرمول عدد من الصور ومقاطع الفيديو خلال زيارته لمنطقة الأهرامات، ومنها صور طريفة بجوار الأهرامات او كأنه يحمل حجارة ضخمة.

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وقال عبر مقطع فيديو متداول: "تحقق حلمي بزيارة مصر وتحديدا منطقة الأهرامات، هذا المكان عظيم، شوفوا العظمة والتاريخ".

وحرص الغرمول على نشر كل كواليس الرحلة إلى مصر، عبر صور وفيديو بخاصية "استوري"، وقال: "تعد منطقة الأهرامات من أهم المقاصد السياحية في مصر والعالم، لما تحتويه من آثار ومعالم أثرية فريدة، وأى أن الترويج لزيارة الأهرامات واحدها من شأنه أن يساهم في تنشيط السياحة في مصر بأكملها".

وأضاف الخبير السياحي: "يجب الاستفادة من التطور التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمنطقة الأهرامات، فالصور ومقاطع الفيديو التي يتم نشرها من المنطقة تؤدي دوراً كبيراً في التعريف بجمال المكان".

جولة فرنسي في الأهرامات 

في الوقت نفسه، نشر المدون السياحي الفرنسي الشهير "كورينتين بكس" مجموعة من الصور توثق كواليس زيارته إلى مصر، واختار صورا خلال إقامته في فندق مطل على الأهرامات لنشر ودفع إعلانات ممولة لها أيضا ليظهر لعدد اكبر.

ونشر "كورينتين بكس" صورا له امام الأهرامات، وكتب عليها: "عجائب العالم القديم، سحري"، ونشر صور أخرى بينما يجلس في الفندق ذو الطراز المصري القديم المطل على الأهرامات، وكتب: “أجمل مكان في العالم”.

وعلق الكثير من المتابعين من جنسيات مختلفة يسألونه عن هذا الفندق، أو كواليس سفره إلى مصر وقيامه بهذه الجولة السياحية، ليجيب عليهم عبر مجموعة من مقاطع الفيديو عبر حسابه.

تنشيط السياحة مواقع التواصل الاجتماعي متحف الأهرامات منطقة الاهرامات

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