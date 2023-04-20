مي سليم تبهر جمهورها على انستجرام| شاهد

نشرت الفنانة مي سليم، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت في ظهور مميز لاقت تفاعلاً كبير من الجمهور، وحرصت على ميك اب بسيط يبرز جمالها.

ويذكر أنه قد انهارت الفنانة مي سليم، على الهواء خلال استضافتها ببرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة،المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، بسبب سؤال موجه إليها، ولكن لم تتم إذاعته حفاظاً علي خصوصيتها.

وقالت الفنانة مي سليم، إنّها رفضت الزواج بهداف النادي الأهلي لأنه أصغر منها 10 سنوات، موضحةً: "دي معلومة محدش يعرفها خالص، شيخ العرافين عرف منين؟! إلا بقى لو أختي ميس بتسرب لك معلومات أو بترشيها".