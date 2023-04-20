القباج تترأس اجتماع الجمعية العامة لصندوق دعم ذوي الإعاقة «عطاء»

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، اجتماعها برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين ومراقبى الحسابات بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

وشهد الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لنفس السنة المالية.

وصرحت “القباج” بأن الصندوق تأسس بواسطة بنك ناصر الاجتماعي بمشاركة عدة جهات شريكة، وهي صندوق “تحيا مصر” ووزارة الأوقاف وبنك قناة السويس في شكل شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وتوجه جميع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية المرتبطة بقضايا الإعاقة، على أن يتم ذلك من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التي تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة.

ويدار الصندوق بواسطة مجلس إدارة وفقا لضوابط الاستقلالية وقواعد الخبرة التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وجميع أعضاء مجلس الإدارة متطوعون ولا يتقاضون أي مقابل عن عملهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع أطراف الصندوق متطوعون ولا يتقاضون أية أتعاب من مدير الاستثمار، وهو شركة “ازيموت مصر” لإدارة صناديق الاستثمار وشركة خدمات الإدارة "الشركة المصرية لخدمات الإدارة ومراقبي الحسابات مكتب المتحدون ومكتب BDO، والجهات متلقية الاكتتاب والمستشار القانوني" مكتب هاني سري.

وأكدت “القباج” أنه في إطار رؤية الصندوق، قام بتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات والهيئات الحكومية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل علي خلق البيئة والمناخ الدامج لضمان حقوقهم في المساواة والعيش باستقلالية، حيث تم خلال العام تمويل مشروعات خيرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة 12 مليونا و700 ألف جنيه تقريبا، كما يدعم الصندوق البرامج التي تركز على تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي والتأهيل المرتكز على المجتمع.