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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يستضيف الاتحاد في الدوري الممتاز.. الليلة

فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الخميس، في تمام التاسعة والربع مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مديره الفني التونسي معين الشعباني، لتحقيق الفوز على الاتحاد في مباراة اليوم، والتقدم إلى المركز العاشر في ترتيب مسابقة الدوري.

كان سيراميكا كليوباترا تعادل مع الداخلية بدون أهداف في الجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز.

وفاز سيراميكا كليوباترا على الانتاج الحربي بثلاثية نظيفة، الخميس الماضي، في مباراة ودية استعدادا لمواجهة الاتحاد.

ويحتل سيراميكا كليوباترا الثاني عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، في المقابل يتواجد الاتحاد في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، المصري البورسعيدي مع الإسماعيلي، في التاسعة والربع مساء، على ملعب برج العرب.

سيراميكا كليوباترا الدوري المصري معين الشعباني الانتاج الحربى الاتحاد الاسماعيلي

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