مصر للطيران وإير كايرو تخططان لتشغيل 839 رحلة للمطارات السياحية خلال العيد

تخطط الشركة الوطنية “مصر للطيران”، إلى تسيير ما يقرب من 534 رحلة داخلية؛ من مطار القاهرة الدولي إلى مطارات الجذب السياحي بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

كما تخطط شركة “إير كايرو” التابعة لوزارة الطيران المدني، لتسيير 315 رحلة جوية في الاتجاهين (ذهاب - عودة) من مطار القاهرة الدولي إلى مطارات الجذب السياحي أيضا خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

بالإضافة إلى هذا، من المخطط أن تسير الشركتان، الرحلات الداخلية بين مطارات الجذب السياحي بعضها البعض، فضلا عن رحلات الشارتر لنقل السائحين إلى المقاصد السياحية المصرية.

يأتي ذلك تزامنًا مع انتهاء موسم عمرة شهر رمضان المبارك وعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة، والاستعداد لإجازة عيد الفطر المبارك، وفي ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى.