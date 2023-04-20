عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد بسيناء

توفير احتياجات الأسرة
توفير احتياجات الأسرة في سيناء بمناسبة عيد الفطر

استعدت محافظة شمال سيناء لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والحماية المدنية.
ووجه المحافظ بتواجد مدير مسئول في كل قطاع وتنظيم الأجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقًا لجدول نوبتجيات بكل قطاع مع موافاة غرفة عمليات المحافظة بالجدول، مشددًا على ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.

 

احتياجات المواطنين:


من جانبه أكد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء علي توفير احتياجات المواطنين المتنوعة وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام عيد الفطر المبارك، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة العامة بجميع قطاعات المحافظة طوال أيام العيد.
وشدد نائب المحافظ علي ضرورة تنفيذ حملات مشتركة بين مديريات الصحة والطب البيطري والتموين للمرور على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.
وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، على تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته وعضوية ممثلين عن قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ومديريتي التموين والشؤون الصحية ومرفق الإسعاف، فضلًا عن تشكيل غرف عمليات فرعية بمجالس المدن برئاسة رئيس المجلس وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق، لمتابعة الأحداث وتلقي شكاوى المواطنين خلال فترة العيد والعمل على سرعة حلها.

txt

شوشة يعلن برنامج احتفالات العيد القومي لمحافظة شمال سيناء

سيناء احتياجات المواطنين عيد الفطر الخدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت| 3 مؤشرات ترجح: الجمعة المتمم لشهر رمضان

الجمعة ولا السبت.. دار الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر 2023

أخبار سعيدة.. موعد صرف معاش شهر مايو 2023 وتيسيرات لفاقدى كارت ميزة

مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر المبارك.. أكبر دولة إسلامية تحسم الجدل

الجمعة أم السبت؟ السعودية تحدد موعد عيد الفطر في هذا التوقيت| تفاصيل

هبوط مفاجئ بعد قفزة قوية .. آخر أسعار الذهب وعيار21 الآن بالمصنعية

عيد الفطر السبت بمصر في حالة واحدة.. تعرف عليها

بعد وصوله 35 جنيهًا|الأرز يتراجع لأول مرة منذ 4 شهور وهذا سعر الكيلو

موضوعات متعلقة

تعرف على أماكن صلاة عيد الفطر المبارك بشمال سيناء

توقيت أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الـ29 من شهر رمضان

رئيس مدينة الشيخ زويد يتابع أعمال تطوير المشروعات بالقرى

هطول أمطار خفيفة وهبوب رياح باردة على مناطق بشمال سيناء

طفل العريش.. أدى الصلاة قبل دخوله غرفة العمليات بنية الشفاء

أصحاب الهمم بشمال سيناء يهنئون الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

نظمته نقابة الأشراف.. حفل تكريم لـ149 من حفظة القرآن الكريم بشمال سيناء

شوشة يعلن برنامج احتفالات العيد القومي لمحافظة شمال سيناء

ترشيحاتنا

مدير وحدة حوار دار الإفتاء يكشف عن سببين رئيسيين لإلحاد بعض الشباب

البحوث الفلكية تكشف عن مواعيد عيد الفطر في الدول العربية

خدمات تهمك| مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وبشري فى طقس أيام العيد

تركيا تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023

أحمد حسن : قرار في الزمالك بعودة نجم الفريق وعدم إعارته

فرحة العيد.. عرض على موبايل شاومي جديد بـ 2000 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة عبدالحليم لنيويورك.. صور للعندليب الأسمر لن تصدق قصتها

ماذا يحدث في حالة فرط التعرق؟ تعرف على النتيجة

ظهور حيوان نادر يثير الفزع في شوارع بريطانيا.. ما حقيقته؟

فطارك في رمضان.. شيش طاووق وسمبوسة الزعتر والجبن وسلطة بطاطس كنتاكي

فيديو

إعادة القوات المصرية من السودان.. والإجلاء تم عبر 3 طائرات عسكرية

ظاهرة نادرة تشهدها الكرة الأرضية الآن | تفاصيل

العيد الجمعة ولا السبت؟ السعودية تحسم الأمر ودار الإفتاء ترد

منخفض جوي يضرب البلاد .. تحذير عاجل من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ