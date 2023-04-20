استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد بسيناء

استعدت محافظة شمال سيناء لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والحماية المدنية.

ووجه المحافظ بتواجد مدير مسئول في كل قطاع وتنظيم الأجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقًا لجدول نوبتجيات بكل قطاع مع موافاة غرفة عمليات المحافظة بالجدول، مشددًا على ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.

احتياجات المواطنين:



من جانبه أكد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء علي توفير احتياجات المواطنين المتنوعة وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام عيد الفطر المبارك، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة العامة بجميع قطاعات المحافظة طوال أيام العيد.

وشدد نائب المحافظ علي ضرورة تنفيذ حملات مشتركة بين مديريات الصحة والطب البيطري والتموين للمرور على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، على تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته وعضوية ممثلين عن قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ومديريتي التموين والشؤون الصحية ومرفق الإسعاف، فضلًا عن تشكيل غرف عمليات فرعية بمجالس المدن برئاسة رئيس المجلس وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق، لمتابعة الأحداث وتلقي شكاوى المواطنين خلال فترة العيد والعمل على سرعة حلها.