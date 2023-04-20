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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أماكن صلاة عيد الفطر المبارك بشمال سيناء

الصلاة في مساجد مدن
الصلاة في مساجد مدن سيناء

حددت  مديرية أوقاف شمال سيناء، عدد من الساحات لاداء صلاة عيد الفطر المبارك،  إلى جانب المساجد في المدن والقرى بمراكز المحافظة ، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

المساجد الجامعة :

وأشار الشيخ محمود مرزوق، مدير عام المديرية، إلى أنه تم تحديد  عدد من  الساحات ،  بالإضافة إلى  المساجد الكبيرة الجامعة ، وذلك في استعدادات المديرية لعيد الفطر المبارك والتى بدأت مبكرًا من خلال إطلاق حملة نظافة المساجد منذ بداية العشر الأواخر من رمضان وحتي انتهاء أيام العيد.

وأعلن مرزوق عن تشكيل غرفة إشراف ومتابعة في ديوان عام المديرية برئاسته لمتابعة العمل في المساجد خلال أيام العيد، .

ولفت إلى تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي للصلاة ،  والإلقاء خطبة العيد، مع للأئمة الالتزام بخطبة العيد والوقت المحدد للخطبة طبقا لتعليمات وزارة الأوقاف.

وأعطي مرزوق،  تعليماته لجميع مديري إدارات الأوقاف الفرعية والمفتشين بمتابعة تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف بكل دقة.
 

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