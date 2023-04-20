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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حظر شبه كامل للصادرات .. الدول الغربية تقترح نظام عقوبات جديد ضد روسيا

روسيا والولايات المتحدة
روسيا والولايات المتحدة

أفادت وكالة بلومبرج، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية بعض الدول الغربية الأخرى الداعمة لـ أوكرانيا، من المتوقع أن يفرضوا حظرا شبه كامل على الصادرات إلى روسيا.

وأضافت بلومبرج أن بعض الدول من حلفاء أوكرانيا على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية يفكرون جديا في فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا، لافتة إلى أن الفكرة تأتي لحظر جميع الصادرات على نحو افتراضي، وتشكيل قوائم الاستثناءات المسموح باستيرادها.

وأوضحت الوكالة، أن ممثلي دول مجموعة دول السبع يناقشون قبل اجتماعهم في مايو بـ اليابان هذا الاقتراح، ولا يزال قيد الدراسة وقابلا للتغيير أو التعديل عليه أو الرفض.

وإذا تم إقرار النظام الجديد من العقوبات على روسيا من قبل قادة مجموعة الدول السبع في القمة القادمة، فأن ذلك يعني أن الدول المشاركة في نظام العقوبات الجديد تحديد ما الذي سيسمح بتصديره إلى روسيا، من المرجح أن تشمل قوائم الإعفاءات من نظام العقوبات الأدوية والمنتجات الزراعية.

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