ارتفاع التضخم في المغرب إلى 8.2% في مارس على أساس سنوي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن التضخم في المغرب ارتفع إلى 8.2% في مارس الماضي 2023 مقارنة مع مارس 2022، لأسباب أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.



وكشفت إحصائيات المندوبية أن هذا الارتفاع قد نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية 16.1% وأسعار المواد غير الغذائية 3%.



وذكرت أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، سجل خلال شهر مارس ارتفاعا بنسبة 0.1% مقارنة مع فبراير 2023، وارتفع بنسبة 8.1% مقارنة مع مارس 2022.



وبلغ التضخم مستويات غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة والتي تعزيها الحكومة إلى الجفاف والحرب الأوكرانية الروسية.