عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع التضخم في المغرب إلى 8.2% في مارس على أساس سنوي

صدى البلد

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن التضخم في المغرب ارتفع إلى 8.2% في مارس  الماضي 2023 مقارنة مع مارس  2022، لأسباب أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
              
وكشفت إحصائيات المندوبية أن هذا الارتفاع قد نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية 16.1% وأسعار المواد غير الغذائية 3%.
              
وذكرت أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، سجل خلال شهر مارس ارتفاعا بنسبة 0.1% مقارنة مع فبراير  2023، وارتفع بنسبة 8.1% مقارنة مع مارس  2022.
              
وبلغ التضخم مستويات غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة والتي تعزيها الحكومة إلى الجفاف والحرب الأوكرانية الروسية.

المواد الغذائية المغرب شهر مارس الأسعار الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر

تصرّف مسيء .. طلب عاجل في السعودية بترحيل كريستيانو رونالدو

بعد قليل.. دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر

رسميًا.. وزارة الرياضة تعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك وتعيين قائم بأعمال

السعودية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

الجمعة ولا السبت.. دار الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر 2023

بيان عاجل من خادم الحرمين الشريفين بشأن عيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

منافس iMessages.. واتس آب تضيف animation للرموز التعبيرية

الجامع الأزهر يختم القرآن في ليلة التاسع والعشرين من رمضان

لافروف يكشف عن حملة صليبية أمريكية علي روسيا.. تفاصيل

مدبولي يهنئ الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر

عيد الفطر المبارك..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة غش الرنجة والفسيخ

تيجو 3 موديل 2023 فئة واحدة "كاملة التجهيزات" .. اعرف سعرها الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جعفر العمدة الأعلى أجرًا وياسر جلال الأقل في الموسم الرمضاني

وصفات بسيطة غير متوقعة لعلاج انتفاخ العين

ماسكات طبيعية من مطبخك لبشرة مشرقة في عيد الفطر المبارك 2023

جوري بكر لـ"صدى البلد": جوزي مش رجل أعمال.. وهذه كواليس مشهد خلع سيد العمدة

فيديو

رسميا.. غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر ..فيديو

تنفي إجرائها عمليات تجميل.. مراحل تطوُّر شكل دنيا بطمة منذ ظهورها حتى الآن

أعطتها كعكة مسمومة.. قصة امرأة روسية حاولت قتل شبيهتها لـ سرقة جواز سفرها

جوري بكر لـ"صدى البلد": جوزي مش رجل أعمال.. وهذه كواليس مشهد خلع سيد العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ