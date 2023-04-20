جوارديولا: من يريد التتويج بدوري الأبطال عليه هزيمة ريال مدريد

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، برقم ريال مدريد القياسي في عدد مرات التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا آخر 13 عاما.



وضرب مانشستر سيتي موعدا مع ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.



وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي:" لقد سمعت أن ريال مدريد تأهل 11 مرة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في آخر 13 عاما، لذلك تحية لهم، نحن تأهلنا ثلاث مرات وما فعلناه للوصول إلى نصف النهائي شيء مذهل".

وتابع: "أعتقد أن كل الأندية في العالم لديها شعور بأنه لكي بهذه البطولة، يجب عليك هزيمة ريال مدريد".

اختتم جوارديولا:" من قبل كان برشلونة، والآن ريال مدريد".