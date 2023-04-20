بعد مطالبات من الشعب.. الرئيس الفرنسي: لن أستقيل وسأنتظر حتى 2027

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه لا ينوي الاستقالة، وسينتظر حتى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة والتي ستكون في عام 2027.

وجاء ذلك خلال جولة الرئيس الفرنسي في مقاطعة هيرولت جنوب فرنسا، اليوم الخميس، حيث اعترضه المحتجون ورددوا هتافات مطالبة برحيله.

وقال الرئيس الفرنسي في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام فرنسية: "أنا مع الديمقراطية، لذا شاركت في الانتخابات، لكنني لن أستقيل، وأؤكد لكم أن هذا لن يحدث، سنضطر إلى الانتظار حتى عام 2027".

وخلال الاحتجاجات هتف المتظاهرون "نحن هنا" و"ماكرون استقِل"، وألقى بعضهم البيض والبطاطا على الشرطة، فيما قالت إحدى الفتيات إنها أسفه لأنها أدلت بصوتها له في الانتخابات على أمل أن يكون رئيسا ديمقراطيا.

وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع في قرية بجنوب فرنسا حيث زار ماكرون مدرسة هناك، علما أن السلطات منعت القدور وأصدرت مرسوما يحظر استخدام الأجهزة المحمولة التي تصدر أصواتا.

وبعد أن تحدث مطولا مع المعلمين والأولياء والطلاب في إحدى الكليات في جانج، أعلن الرئيس الفرنسي عن زيادة غير مشروطة في الراتب الصافي من 100 إلى 230 يورو شهريا للمعلمين على جميع المستويات المهنية اعتبارا من بدء العام الدراسي في سبتمبر.

وأضاف أن الزيادة سترفع إلى 500 يورو شهريا لمن يقبل بمهمات جديدة على أساس طوعي، دون الخوض في التفاصيل.