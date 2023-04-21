عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لسه بدري يا شهر الصيام.. تعرف على مواقيت صلاة عيد الفطر بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستعد الشعب المصري لاستقبال عيد الفطر بعد ساعات قليلة، بعد انتهاء آخر أيام شهر رمضان المبارك، ويستعرض "صدى البلد" موعد إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة الإسكندرية، وفقا للحسابات التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

ويحين وقت صلاة عيد الفطر في تمام الساعة الخامسة و51 دقيقة بمحافظة الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية : تجهيز 64 شاطئا و24 حديقة لاستقبال المواطنين في عيد الفطر

تخصيص 25 منفذًا.. تعرف على استعدادات مياه الإسكندرية خلال عطلة عيد الفطر

وقد استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال لعام 1444 من الهجرة، بعد غروب شمس اليوم الخميس، الموافق التاسع والعشرين من شعبان 1444 هجرية، 20 أبريل 2023.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه قد ثبت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 من الهجرة، ولذلك يكون اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان ، وأن غدا الجمعة هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

 

الاسكندرية عيد الفطر محافظة الاسكندرية دار الإفتاء المصرية المعهد القومي للبحوث الفلكية محافظ الاسكندرية الشعب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر

تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

بعد قليل.. دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر

رسميًا.. وزارة الرياضة تعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك وتعيين قائم بأعمال

تصرّف مسيء .. طلب عاجل في السعودية بترحيل كريستيانو رونالدو

السعودية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

يسبب زلزالا أعنف 30 مرة| اكتشاف تسرب تحت المحيط الهادئ نتيجة ثقب في الأرض.. تفاصيل

دعاء آخر ساعة فى رمضان..لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

ترشيحاتنا

أحدث الأسعار لـ 5 سيارات SUV جديدة في مصر| صور

«سري للغاية» .. وثيقة أمريكية تفضح تخطيط أوكرانيا لاستهداف القوات الروسية في سوريا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 21 أبريل 2023 مهنياً وصحياً وعاطفياً

وحش سداسي العجلات بونكر كانون سايبر.. أقوى بيك أب جديدة| صور

حقق أرقام مبيعات قياسية.. تابلت شاومي الجديد ببطارية تدوم 47 يوم

أخبار التعليم| من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات.. وتعليمات عاجلة للإدارات بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحافظ على أسنانك قبل تناول الكحك؟

مسلسل ستهم الحلقة 29.. سرقة رماح وروجينا تحصل على حقها

دون مجهود.. ازاي تتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي وتهيئ المعدة بعد الصيام

جعفر العمدة الأعلى أجرًا وياسر جلال الأقل في الموسم الرمضاني

فيديو

تحذير عاجل بسبب طقس أول يوم العيد | تفاصيل

عزل مرتضى منصور والدعوة لانتخاب رئيس جديد للزمالك

رسميا.. غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر ..فيديو

تنفي إجرائها عمليات تجميل.. مراحل تطوُّر شكل دنيا بطمة منذ ظهورها حتى الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ