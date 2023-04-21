لسه بدري يا شهر الصيام.. تعرف على مواقيت صلاة عيد الفطر بالإسكندرية

يستعد الشعب المصري لاستقبال عيد الفطر بعد ساعات قليلة، بعد انتهاء آخر أيام شهر رمضان المبارك، ويستعرض "صدى البلد" موعد إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة الإسكندرية، وفقا للحسابات التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

ويحين وقت صلاة عيد الفطر في تمام الساعة الخامسة و51 دقيقة بمحافظة الإسكندرية.

وقد استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال لعام 1444 من الهجرة، بعد غروب شمس اليوم الخميس، الموافق التاسع والعشرين من شعبان 1444 هجرية، 20 أبريل 2023.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه قد ثبت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 من الهجرة، ولذلك يكون اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان ، وأن غدا الجمعة هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.