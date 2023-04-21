محافظ البحر الأحمر يرفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر رفع حالة الطوارئ القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن تابعة للغرفة الرئيسية للتواصل مع المواطنين وبحث شكواهم فورًا، والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة.

محافظ البحر الأحمر يرفع حالة الطوارئ لتأمين احتفالات عيد الفطر

وأصدر حنفي تعليمات لرؤساء الوحدات المحلية بالتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، مؤكدًا على ضرورة العمل على نظافة الشواطئ والمتنزهات بصورة دورية.

زيادة الرادارات على الطرق السريعة

كما أصدر محافظ البحر الأحمر تعليماته بزيادة عدد الرادارات من أول طريق الزغفرانة وحتى مدينة الغردقة، وزيادة عدد أفراد الأمن أمام الكاميرات؛ لتكون حركة الشوارع بمدينة الغردقة تحت السيطرة والمراقبة، وإعداد خطة أمنية لتأمين الاحتفالات التي ستقام، وزيادة عدد الخدمات بالكمائن والتجمعات وتشديد التفتيش.

وأكد محافظ البحر الأحمر على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون مع سيارات الأجرة بشأن خطوط السير والتعريفة، مشيرًا إلى ضرورة المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز؛ للتأكد من كفاية المعروض والدفع بالتموين لمحطات الوقود في ظل إقبال المواطنين على زيارة المحافظة في العيد، وعمل نشرة استرشادية لحماية المستهلك.

مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات المرورية والرقابية من خلال التنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، على أن يراجع الطب البيطري موقف المجازر بمدن المحافظة، مع توفير المياه اللازمة لها وعدد كافٍّ من الأطباء.