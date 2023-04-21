شاهد.. علي صبحي "عيد" يكشف كواليس شخصيته في مسلسل تحت الوصاية

‏قال الفنان علي صبحي إنه سعيد بإعجاب الجمهور بـ أدائه لشخصية "عيد" في مسلسل تحت الوصاية و الجمهور أحب كل الشخصيات في المسلسل لأنها كانت حقيقية والناس كانوا مصدقينها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، علي صبحي ان هذا بفضل المخرج محمد شاكر خضير الذي كان يهتم بكل التفاصيل وتابع ان شخصية البحار شخصية صعبة وانهم قاموا هو وفريق عمل مسلسل تحت الوصاية بزيارة مدينة دمياط اكثر من مره و قابلوا بعض الصيادين الحقيقيين وتحدثوا معهم عن البحر وقاموا بالخروج معهم في رحلة بحرية لكي يروهم أثناء عملهم وأثناء الصيد قائلا :"عشان نشوف بيتحركوا ازاي ويشتغلوا ازاي".

شخصيات مسلسل تحت الوصاية

وأوضح علي صبحي أن مذاكرة الشخصيات في الواقع أفضل من الشخصيات المكتوبة على الورق والشخصيات بالفعل كانت مكتوبة بعناية شديدة وبـ إخلاص من كتاب مسلسل تحت الوصاية الكبار وهذا قد سهل عليهم فهم الشخصيات و طباعها وهذا انعكس على العمل في النهاية قائلا: "كلنا شركاء في هذا العمل وما فيش حد كان بيبخل باي معلومة".