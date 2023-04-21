سوره الفلق.. أول تعليق من الأهلي عقب تتويج يد سيدات بكأس مصر

أعرب العامري فاروق نائب مجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته بفوز فريق يد سيدات بكأس مصر أمام الزمالك .

ونشر العامري فاروق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” سوره الفلق و صوره بجميع بطولات الأهلي لهذا الموسم.

توج الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي ت بلقب بطولة كأس مصر على حساب فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى.

قدمت لاعبات الفريق عرضًا قويًّا خلال المباراة النهائية، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 16-12، بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني بفضل الدفاع القوي على الدائرة والمرتدات السريعة، تحت قيادة مدربه محمد عادل، لينهي الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 33-22 ويحصد اللقب.

وعقب نهاية اللقاء بفوز الفريق بالكأس، تسلم الجهاز الفني واللاعبات كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حصد الفريق اللقب عن جدارة وبعد مشوار مميز للغاية.