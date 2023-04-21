الملك سلمان عبر تويتر: أهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر

غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، صباح اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث هنأ المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال خادم الحرمين: "أهنئكم بعيد الفطر، بعد أن بلغنا سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك، ومنَّ علينا بصيامه وقيامه، داعين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".

وأضاف: "أعاد الله علينا هذا العيد وبلادنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير وسلام.. وكل عام وأنتم بخير".

صلاة العيد

ومنذ قليل، أدلى المصلون وزوار المسجد الحرام صلاة عيد الفطر المبارك بالحرم المكي الشريف، والتي أقيمت صباح اليوم الجمعة إحياء لسنة النبي.

وشهد المسجد الحرام إقبالاً كثيفاً من المصلين الذين ملأوا جنباته وساحاته، لتأدية الصلاة والاستماع لخطبة يوم العيد التي ألقاها إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد.

وأكد الشيخ صالح بن حميد في خطبة العيد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، جعلت من خدمة الحرمين شعاراً لا يتقدمه شعار وبذلت بذلاً لا ينافسه منافس، مشيراً إلى مقولة الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن من فضل الله أن خص المملكة دون غيرها من البلدان بشرف لا يضاهيه شرف بخدمة الحرمين الشريفين والسهر على ضيوف الرحمن.